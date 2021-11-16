Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye, son maçta Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçerek 9 maçta 18 puana ulaştı.

Böylece genel averajda Norveç'i geçen A Milliler, Karadağ ile oynayacağı son maç öncesinde Dünya Kupası biletini almak ya da play-off oynamak için avantajlı konuma geçti.

Karadağ-Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçını bugün Karadağ ile deplasmanda oynayacak.

Maç, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda?

Karadağ-Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

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2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri G Grubu puan durumu

Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan Ay-Yıldızlı ekibimiz, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor. Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

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Hollanda-Norveç maçı ne zaman?

Grupta lider konumda bulunan Hollanda, 3. sıradaki Norveç'i ağırlayacak. Bu karşılaşma da Karadağ Türkiye maçı ile aynı saatte (22.45) oynanacak.