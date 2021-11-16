Özgün Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek, grupta oynayacağı son maç olan Karadağ maçını beklemeye başladı. Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'ye 2022 Dünya Kupası'na direkt katılma şansı da doğdu. Peki Karadağ Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl katılır?

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Haber Merkezi Diğer
Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
A Milli Takım

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye, son maçta Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçerek 9 maçta 18 puana ulaştı.

Böylece genel averajda Norveç'i geçen A Milliler, Karadağ ile oynayacağı son maç öncesinde Dünya Kupası biletini almak ya da play-off oynamak için avantajlı konuma geçti.

Karadağ-Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçını bugün Karadağ ile deplasmanda oynayacak.

Maç, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda?

Karadağ-Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

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2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri G Grubu puan durumu

Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan Ay-Yıldızlı ekibimiz, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor. Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Hollanda-Norveç maçı ne zaman?

Grupta lider konumda bulunan Hollanda, 3. sıradaki Norveç'i ağırlayacak. Bu karşılaşma da Karadağ Türkiye maçı ile aynı saatte (22.45) oynanacak.

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