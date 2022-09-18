Özgün Arslan Yusufun babası Karahanlı Ali Tegin kimdir?
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Arslan Yusuf’un babası Karahanlı Ali Tegin kimdir?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezona 19 Eylül Pazartesi akşamı başlıyor. Yeni sezon fragmanı büyük ilgi görürken, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölüm fragmanında Arslan Yusuf’un söylediği: “Selçuklu daha Selçuklu değilken onlara yer veren yurt gösteren Karahanlı Ali Tegin’in oğlu Arslan Yusuf’um” dediği görülürken, Buradaki Karahanlı Ali Tegin (Tigin) kim olduğu merak ediliyor. Peki tarihte Karahanlı Ali Tigin kimdir, ne zaman yaşanı ne zaman öldü? Karahanlı Ali Tigin’in babası kimdir, kardeşleri ve oğullarının adı nedir? İşte tarihte Karahanlı Ali Tigin’in hayatı, biyografisi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karahanlı Ali Tegin kimdir, ne zaman yaşanı ne zaman öldü? Karahanlı Ali Tigin’in babası kimdir, kardeşleri ve oğullarının adı nedir?
Karahanlı Ali Tigin kimdir?

Arslan Yusuf’un babası Karahanlı Ali Tegin kimdir? sorusu Alparslan Büyük Selçuklu dizininin yeni sezon fragmanı yayınlanmasıyla birlikte merak edileye başlandı. Peki tarihte Ali Tigin kimdir? Arslan Yusuf'un babası Ali Tegin Karahanlı sultanı mıydı? İşte tarihte Ali Tigin'in hayatı,

Ali Tigin kimdir?

Ali Tigin, Karahanlı devletinin Maveraünnehir bölgesi hükümdarı, İlig Hanlar hanedanından (1017-1034). Türk idare teşkilâtına göre iç siyasette serbest, fakat önemli dış işlerde Büyük Hana bağlıydı. Hâkimiyeti elinden alınınca (1020), Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Arslan Handana kaçarak başkent Buhara'ya geldi, bölgeyi istila etti. Karahanlı hükümdarına karşı Selçuklu Oğuzlarının başı Arslan Yabgu ile anlaştı. Bu anlaşmayı öğrenen Arslan Han, kardeşi İlig Arslan'ı müttefiklerin üzerine gönderdiyse de İlig Arslan yenildi. Gazne hükümdarı Sultan Mahmud, Ali Tigin ve Arslan Yabgu birleşmesini tehlikeli gördüğü için, onlara karşı harekete geçti; Maveraünnehir bölgesine girdi. Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han da hücuma geçerek Semerkand'a kadar olan bölgeyi istila etti. Arslan Yabgu ile Alı Tigin bu durumda ayrı ayrı hareket etmeye karar verdiler. Ali Tigin alelacele Buhara'yı terk etti (1025). Bir süre sonra memleketine gelerek düşmanlarını temizledi.

Gazne hükümdarı Sultan Mahmud'un ölümü üzerine (1030), oğlu Muhammed tahta çıktı. Sultan Mahmud'un diğer oğlu Mesud tahtı ele geçirmek için Ali Tigin'den yardım istedi ve bu yardıma karşılık Huttelân bölgesini ona vereceğini vadetti. Mesud, Ali Tigin'in yardımına lüzum kalmadan Gazne tahtını ele geçirince, ona verdiği sözü yerine getirmedi. Böylece Gaznelilerle arası iyice açılan Ali Tigin, onlara karşı harekete geçmek için Selçuklularla anlaştı (1031) ve askerî harekâta başladı. Harezmşah AltuntaşAli Tigin üzerine gönderen Sultan Mesud'un kuvvetleri Pebusiye'de giriştikleri çok şiddetli bir savaştan sonuç alamadılar ve durumu olduğu gibi muhafaza etmek üzere bir antlaşma yaptılar. Altuntaş, savaşta aldığı yaralar sebebiyle yolda öldü. Oğlu Harun ise Ali Tigin ile anlaştı ve Gazneliler üzerine gitti. Ali Tigin bu saldırıya katılmadı, iki yıl sonra öldü. Tarihçi Beyhakî, Selçukluların Maveraünnehir'den vazgeçmelerini Ali Tigin'in ölümüne bağlar.

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