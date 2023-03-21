Ramazan mesajları: kısa, anlamlı, güzel, farklı mesajlar burada. Bu yıl 23 Mart Perşembe gününe denk gelen Ramazan ayı heyecan ile karşılanıyor. Hayır ve bereket anlamına gelen Ramazan tüm İslam alemi için en önemli aylardan biridir. İçerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini de barındıran mübarek Ramazan ayı bu akşam ki teravih namazıyla başlayacak. İşte Whatsapp , Instagram, Twitter ve Facebook paylaşımları için anlamlı yüklü Ramazan tebrik mesajları.