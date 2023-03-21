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Karaman teravih saatleri 2023

Karaman 2023 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 2023 Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Teravih namazı vakti, yatsı namazının farzından sonra kılınır. İslam fıkhına göre sünnet bir namazdır. Peki, Karaman teravih namazı saat kaçta? 2023 Karaman yatsı namazı vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre teravih ve yatsı namazı vakti.

11:01 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Karaman teravih saatleri

Karaman teravih saatleri

Karaman 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Karaman yatsı ezanı ve Karaman teravih namazı vakitleri haberimizde.

KARAMAN YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Karaman teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Karaman yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Karaman imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.





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#Karaman yatsı namazı saati
16 dakika önce
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