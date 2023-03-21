Karaman teravih saatleri
Karaman 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Karaman yatsı ezanı ve Karaman teravih namazı vakitleri haberimizde.
KARAMAN YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ
Karaman teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Karaman yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Karaman imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.
2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.