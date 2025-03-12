Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma Edirne istikametinden iki yönlü izin veriliyor.