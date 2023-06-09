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Karne günü ne zaman 2023? Okullarda 2. dönem karne veriliş tarihi

Karne günü için son hazırlıklar devam ediyor. Öğrenciler okul temposundan çıkıp dinlenecekleri karne tarihini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre 2. dönem Haziran ayında bitecek. ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, karne günü son ders zilinin çalmasının ardından yaz tatiline çıkacak. Peki Karne günü ne zaman 2023? 2. dönem karneler ne zaman alınacak?

14:17 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Karne günü

Karne günü

Okulların ne zaman kapanacağı, yaz tatilinin gelmesini bekleyen yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte, okulların kapanacağı ve karnelerin alınacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün alınacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

2023-2024 OKULLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.



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#2. dönem
35 dakika önce
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