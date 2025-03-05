2025 Ramazan İmsakiyesi ile Kars sahur saati ve iftar vakitleri belli oldu. On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 1 Mart'ta başladı. Sahura kalkmak için geri sayım başlarken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 imsakiye ile il il iftar ve sahur saatleri duyuruldu. Buna göre, Kars sahur vakti saat kaçta? Sabah ve akşam ezanı kaçta okunacak? İşte Kars iftar ve sahur vakitleri

KARS SAHUR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?

Diyanet Ramazan imsakiyesi 2025 ile Ramazan’ın 5. günü 5 Mart Çarşamba günü Kars sahur saati ve imsak vakti 05:05 olarak açıklandı.

KARS İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?

Kars iftar vakti 2025 Ramazan’ın 5. günü 5 Mart Çarşamba saat 18:10’da akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek.

KARS İMSAKİYE 2025

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

1 01.03.2025 05:11 06:35 12:25 15:32 18:05 19:24

2 02.03.2025 05:10 06:33 12:25 15:33 18:06 19:25

3 03.03.2025 05:08 06:32 12:25 15:34 18:08 19:26

4 04.03.2025 05:06 06:30 12:24 15:34 18:09 19:27

5 05.03.2025 05:05 06:29 12:24 15:35 18:10 19:28

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).







