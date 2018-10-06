Türk Arap Medya Derneği, Suudi Arabistan konsolosluğu önünde 2 Ekim günü alıkoyulduğu iddia edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya destek eylemi yaptı. Suudi Arabistan konsolosluk binasına girdiğinden beri Cemal Kaşıkçı’dan haber alınamadığını ve tatmin edici bir açıklama yapılmadığını söyleyen Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, “Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. En kısa zamanda, “misafir” edildiğini düşündüğümüz Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki konsolosluk binasından serbest bırakılmasını veya bulunduğu yerin derhal belirtilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

ALIKOYULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Kamera kayıtlarına göre Suudi Arabistan konsolosluğuna sadece girişinin görüntüleri olduğunu aktaran Kışlakçı, “Konsolosluğa girdiğine ilişkin birçok kamera kaydı var. Ancak, çıkış yaptığına ilişkin hiçbir delil yok. Kaşıkçı’nın konsoloslukta alıkoyulduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

AKIBETİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ

Türk-Arap Medya Derneği olarak Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu ile Ankara’daki Büyükelçiliği’nin aranıp açıklama istendiğini belirten Kışlakçı, “Cemal Kaşıkçı’nın durumuna ilişkin Büyükelçilikten tatmin edici, kesin ve net bir açıklama yapılmamıştır. Biz basın mensupları olarak, ünlü yazar ve gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinden endişe ediyoruz” dedi.

4 gündür haber yok!

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın Arap ve İslam dünyası kadar batılı gazeteciler tarafından da çok iyi bilindiğini kaydeden Kışlakçı, “Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018 günü, saat 13:30 sularında alıkoyulması tüm dünyada büyük yankı oluşturmuştur. Kendisinden 4 gündür haber alamadığımız Kaşıkçı ile dayanışma için, büugün ilk eylemimizi başlatıyoruz. Dünyanın her yerinden gazeteci ve yazarların katıldığı dayanışma eylemmimizi, başta İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğu olmak üzere dünyanın birçok yerindeki Suudi Arabistan büyükelçiliklerinin önlerinde sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Eyleme destek veren Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman ise, “Kaşıkçı’nın hayati durumuyla ilgili endişe duyuyoruz” dedi.

Türkiye isterse Arama yapsın

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, kayıp gazteci Kaşıkçı konusunda açıklamada bulundu. Bloomberg kanalına röportaj veren Selman, “Türk makamlarına, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda arama yapmaları için izin vermeye hazırız” dedi.