MEB kasım ara tatil tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ara tatil uygulaması devam ederken, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili kasımda başlıyor. Bir hafta devam edecek tatilin ardından ara tatil sona erecek ve öğrenciler eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler yarıyıl tatilini 24 Ocak 2022-4 Şubat 2022 tarihleri arasında yapacak. Okullar 12 Eylül’de açılmıştı. Peki ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? İşte 2022 2023 MEB kasım ara tatil tarihi.

Abone Ol