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MEB kasım ara tatil tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ara tatil uygulaması devam ederken, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili kasımda başlıyor. Bir hafta devam edecek tatilin ardından ara tatil sona erecek ve öğrenciler eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler yarıyıl tatilini 24 Ocak 2022-4 Şubat 2022 tarihleri arasında yapacak. Okullar 12 Eylül’de açılmıştı. Peki ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? İşte 2022 2023 MEB kasım ara tatil tarihi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasım ara tatili ne zaman?
Kasım ara tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayımladı. Peki yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem ara tatili ne zaman? Kasım ayı ara tatili...

Kasım ara tatili ne zaman?

  • Birinci ara tatil yani kasım tatili 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

  • Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak 3 Şubat'ta sona erecek.

İkinci ara tatil nisan tatili ne zaman?

  • İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

MEB 2022-2023 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.

2023 LGS ne zaman?

8. sınıf öğrencilerinin ortaokuldan liseye geçişlerinde dereceyi ölçen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, önceki yıllar baz alındığında 5 Haziran ya da 11 Haziran 2023 Pazar günü yapılacağı düşünülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı düzenlediği sınavda birinci oturum saat 09.30da, ikinci oturum saat 11.30da başlayacak.

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