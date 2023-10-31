Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kasım ayında da 5097 TL tutarındaki evde bakım maaşını hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktaracak. Her ay belirli tarihlerde il il ödenmeye başlayan evde bakım maaşları için kasım ayı ödemeleri bekleniyor. Peki, kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Ekim ayının son günlerinde sosyal yardım ödemelerinden faydalanan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında kasım ayı ödemeleri yer alıyor. Ekim ayı boyunca farklı sosyal yardım ödemeleri milyonlarca hak sahibi kişinin hesaplarına aktarırken, kasım ayı ödemelerinin hangi tarihte gerçekleşeceği ve ödeme tutarları araştırılıyor. Bu çerçevede, evde bakım maaşının kasım ayında ne zaman verileceği de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylardaki ödeme takvimi baz alınarak kasım ayı ödemeleri için çeşitli tahminler yürütülüyor.

Kasım 2023 Evde Bakım Maaşı Ödemesi

Ekim ayının ortalarında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 500.000'den fazla hak sahibi kişiye 5097 TL tutarındaki evde bakım maaşı ödemesinin iletildiğini duyurdu. Ekim ayı ödemelerinin gerçekleşmesinin ardından, kasım ayı sosyal yardımlarına dair araştırmalar hız kazandı. Kasım ayı ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak önceki süreçteki ödeme takvime baz alınarak yürütülen tahminlere göre, 15 Kasım civarında evde bakım maaşı 500.000'den fazla vatandaşa iletilebilir. Ödemelerin gerçekleşmesini ardından, kasım ayında da geçtiğimiz süreç de olduğu gibi Bakanlığının resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından kamuoyuna bilgi verilecek.

2024 Evde Bakım Maaşı Kaç TL Olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kasım ayı ortasında evde bakım maaşı ödemesini hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktarması beklenirken, evde bakım maaşının önümüzdeki süreçte gerçekleşecek artış neticesinde kaç TL olacağı da merak ediliyor. Evde bakım maaşına ve diğer sosyal yardım ödemelerine ocak ayının ilk günlerinde aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını ve memur maaş zammının netlik kazanmasının ardından zam yapılacak. Sosyal yardım ödemelerine ne kadar zam yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak memur maaşlarının yüzde 50'ye yakın oranda artması beklendiği için sosyal yardım ödemelerine de yüzde 50 zam gelebilir. Bu durumda, evde bakım maaşı da 7000 TL’nin üstüne yükselebilir.

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Ödemelerin durumunu e-Devlet aracılığıyla "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranından sorgulanabiliyor.

Evde bakım maaşı alma şartları

Evde bakım maaşı almak için gerekli üç şart şöyle:

* Engelli kişinin sağlık raporunda “ağır engelli’’ kısmının işaretli olması gerekiyor.

* Hanedeki kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olması gerekir. Bu miktar 2019 yılı için 1219.35 lira şeklindeydi.

* Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.







