Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-Devlet 2025 evde bakım parası sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım 2025 dönemine ait evde bakım maaşı ödemeleri için takvimi duyurdu. Her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım yardımı, bu ay da milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Peki Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve son gelişmeler...





Evde bakım maaşı kasım 2025 ödemeleri başladı mı?

Bakanlık kaynaklarından gelen bilgilere göre Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren il il yatırılmaya başlanacak. Ödemeler, il bazında kademeli şekilde hesaplara aktarılacak ve sürecin 30 Kasım’a kadar tamamlanması bekleniyor.





Evde bakım yardımı, bakıma muhtaç engelli vatandaşlar ile onları evde destekleyen yakınlarına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım kalemleri arasında yer alıyor.





Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

Evde bakım parası ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı, e-Devlet üzerinden kolaylıkla sorgulanabiliyor. Hak sahipleri, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ödeme durumlarını anlık olarak görüntüleyebiliyor:

Bu ekrana T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak, “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sekmesinden ödeme tutarı, tarih ve il bilgisi öğrenilebiliyor.





Kasım ayı evde bakım parası yatan iller listesi

Kasım 2025 itibarıyla ödemelerin başladığı iller, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanıyor. İlk ödemelerin genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde başladığı, ardından diğer bölgelerdeki hesaplara geçtiği biliniyor.

Hak sahipleri, kendi illerine ilişkin durumu e-Devlet ya da ALO 183 Sosyal Destek Hattı üzerinden öğrenebiliyor.





Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

2025 yılı zamlı ödemeleriyle birlikte evde bakım maaşı tutarı ortalama 7.608 TL olarak uygulanıyor. Yeni yıl itibarıyla asgari ücret ve memur maaş katsayısına göre bu miktarın yeniden güncellenmesi bekleniyor.





Evde bakım desteği kimlere veriliyor?

Bu destek, ağır engelli raporuna sahip bireylerin bakımını evde üstlenen kişilere, gelir kriterleri dikkate alınarak ödeniyor.