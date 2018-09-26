Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

İstanbul ekibinde sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili, fizyoterapist eşliğinde koştu.

Ligde ilk 4 maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son 2 karşılaşmasından puansız ayrılan Kasımpaşa, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı 29 Eylül 2018 Cumartesi saat 16:00'da oynanacak. Maç bein SPORTS üzerinden canlı olarak yayınlanacak.