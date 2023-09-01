Trendyol Süper Lig 4. hafta açılış maçında Kasımpaşa evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 21.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Kasımpaşa'ya konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, yeni sezonda oynadığı 3 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Kasımpaşa ise bu sezonun ilk üç haftasında mağlubiyet almadı. Kasımpaşa - Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel 11’leri ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.