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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak

2023-2024 Süper Lig sezonunda 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Kasımpaşa, 14. sırada yer alan Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sezona iyi başlangıç yapamayan Trabzonspor Kasımpaşa karşısında puanını yükseltmeyi hedefliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak kazandı. Kasımpaşa- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

15:44 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kasımpaşa- Trabzonspor

Kasımpaşa- Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşmada bordo mavililerden 5 futbolcu, sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

Kasımpaşa- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen, Bakasetas, Abdülkadir, Fountas, Teklic, Visca, Enis

Trabzonspor, 2023-2024 Süper Lig sezonuna iyi bir başlangıç yapamadı. İlk 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 3 puanla 14. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR YÜKSELME PEŞİNDE

Trabzonspor, ilk maçında Kasımpaşa'ya 2-0, ikinci maçında Göztepe'ye 1-0, üçüncü maçında ise Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Dördüncü maçında ise Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor, yeni sezonda teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirmişti. Avcı'nın göreve gelmesinin ardından bordo-mavililer, savunmada önemli bir sorun yaşıyor. Trabzonspor, bu sezon 4 maçta 6 gol yedi.

Trabzonspor'un yeni sezonda hedefleri arasında şampiyonluk bulunuyor. Bordo-mavililer, ilk 3 maçtaki performansıyla bu hedeften uzaklaştı.


#Trabzonspor
#kasımpaşa
#süper lig
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak