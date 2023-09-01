Kasımpaşa- Trabzonspor
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşmada bordo mavililerden 5 futbolcu, sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.
Kasımpaşa- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Fall
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen, Bakasetas, Abdülkadir, Fountas, Teklic, Visca, Enis
Trabzonspor, 2023-2024 Süper Lig sezonuna iyi bir başlangıç yapamadı. İlk 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 3 puanla 14. sırada yer alıyor.
TRABZONSPOR YÜKSELME PEŞİNDE
Trabzonspor, ilk maçında Kasımpaşa'ya 2-0, ikinci maçında Göztepe'ye 1-0, üçüncü maçında ise Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Dördüncü maçında ise Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor, yeni sezonda teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirmişti. Avcı'nın göreve gelmesinin ardından bordo-mavililer, savunmada önemli bir sorun yaşıyor. Trabzonspor, bu sezon 4 maçta 6 gol yedi.
Trabzonspor'un yeni sezonda hedefleri arasında şampiyonluk bulunuyor. Bordo-mavililer, ilk 3 maçtaki performansıyla bu hedeften uzaklaştı.