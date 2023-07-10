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Kastamonu’da şiddetli yağış taşkınlara yol açtı: Evler, iş yerleri ve araçlar su altında kaldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu evler, iş yerleri ve araçlar su altında kaldı. Yollar ulaşıma kapandı. Bölgede hummalı çalışmalar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sağanak ve su taşkınları nedeniyle Kastamonu'da 13 evin tedbir amacıyla tahliye edildiğini bildirdi. Kastamonu 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:28 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AFAD: Kastamonu'da sağanak ve su taşkınları nedeniyle 13 ev tahliye edildi

AFAD: Kastamonu'da sağanak ve su taşkınları nedeniyle 13 ev tahliye edildi

Şiddetli yağış Karadeniz Bölgesi'nde etkili olmaya devam ediyor. AFAD'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
'daki sağanak nedeniyle 112 Çağrı Merkezi'ne 52 ihbar geldi.

Aşırı yağış sonucu tedbir amaçlı Cide ilçesinin Hacıahmet köyünde 4, İnebolu ilçesinin Hayrioğlu köyünde de 5 hanede yaşayanlar, yakınlarının yanına tahliye edildi, Şenpazar ilçesinin Azkalaycı köyünde 2, Korucak Mahallesi'nde de 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sel ve su baskını için Cide ilçesine Kastamonu, Ankara ve İzmir'den olmak üzere AFAD'dan 16 arama kurtarma personeli, 3 İHH gönüllüsü ile 8 araç, 2 bot, 11 motopomp, bir çamur pompası ve bir dalgıç pompa gönderildi. Aşırı yağış sonucunda Cide ilçesi ana su hattının zarar görmesi nedeniyle ilçe merkezine içme suyu verilemiyor.

Hava nasıl olacak? Kastamonu 5 günlük hava durum

Kastamonu'da şuan hafif yağmur var. Kastamonu Güncel Hava Durumu: Havanın Hafif yağmur, en yüksek sıcaklığın 20° ve en düşük sıcaklığın 12° olması bekleniyor. Rüzgar KKB yönünde 6.35 KM/S hızında, nem oranı 63% civarında, bulut oranının da 76% olması bekleniyor.

#hava durumu
#kastamonu
#meteoroloji
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