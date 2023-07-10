AFAD: Kastamonu'da sağanak ve su taşkınları nedeniyle 13 ev tahliye edildi
Aşırı yağış sonucu tedbir amaçlı Cide ilçesinin Hacıahmet köyünde 4, İnebolu ilçesinin Hayrioğlu köyünde de 5 hanede yaşayanlar, yakınlarının yanına tahliye edildi, Şenpazar ilçesinin Azkalaycı köyünde 2, Korucak Mahallesi'nde de 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Sel ve su baskını için Cide ilçesine Kastamonu, Ankara ve İzmir'den olmak üzere AFAD'dan 16 arama kurtarma personeli, 3 İHH gönüllüsü ile 8 araç, 2 bot, 11 motopomp, bir çamur pompası ve bir dalgıç pompa gönderildi. Aşırı yağış sonucunda Cide ilçesi ana su hattının zarar görmesi nedeniyle ilçe merkezine içme suyu verilemiyor.
Hava nasıl olacak? Kastamonu 5 günlük hava durum
Kastamonu'da şuan hafif yağmur var. Kastamonu Güncel Hava Durumu: Havanın Hafif yağmur, en yüksek sıcaklığın 20° ve en düşük sıcaklığın 12° olması bekleniyor. Rüzgar KKB yönünde 6.35 KM/S hızında, nem oranı 63% civarında, bulut oranının da 76% olması bekleniyor.