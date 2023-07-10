Sel ve su baskını için Cide ilçesine Kastamonu, Ankara ve İzmir'den olmak üzere AFAD'dan 16 arama kurtarma personeli, 3 İHH gönüllüsü ile 8 araç, 2 bot, 11 motopomp, bir çamur pompası ve bir dalgıç pompa gönderildi. Aşırı yağış sonucunda Cide ilçesi ana su hattının zarar görmesi nedeniyle ilçe merkezine içme suyu verilemiyor.