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Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tek şeridi bir süre trafiğe kapanan yol, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Karayolları ekiplerince temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. İşte detaylar.

10:39 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kastamonu haberleri: Tosya’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kastamonu haberleri: Tosya’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

'nun Tosya ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI

T.G. yönetimindeki 34 AN 0870 plakalı hafif ticari araç, D 100 kara yolunun Suluca köyü mevkiindeki kavşakta S.G. idaresindeki 34 SA 0944 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlardaki sürücüler ile bir başka kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeridi bir süre trafiğe kapanan yol, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Karayolları ekiplerince temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.



#Kastamonu
#Tosya
#Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Karayolları
#Suluca Köyü
8 dakika önce
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