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Kastamonu, Sinop TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ Kastamonu, Sinop kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu başvuru yapan vatandaşlar tarafında takip ediliyor. 15 Kasım’da başvuru süreci tamamlandı ve 1 milyon 177 bin talep geldi. Kastamonu’da TOKİ arsa sayısı bin 750 olurken, Sinop’ta bin konut arsası satışa sunulacak. TOKİ Kastamonu, Sinop arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz netlik kazanmadı. Peki Kastamonu, Sinop TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kastamonu, Sinop arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kastamonu, Sinop TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Kastamonu, Sinop TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
TOKi Kastamonu, Sinop toki arsa kura sonuçları

TOKİ Kastamonu ve Sinop kura sonuçları ekranı vatandaşların takibinde. 81 ilde TOKİ sosyal konut başvuruları ev sahibi olmak isteyen vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlıyor. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında alındı. TOKİ konut projesi için kura çekimi Doğu Anadolu Bölgesi için başladı. TOKİ kura çekiminin 2023 yılının Mart ayına kadar bitmesi öngörülüyor. Peki Zonguldak, Düzce, Yalova TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Zonguldak, Düzce, Yalova arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Kastamonu, Sinop TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde üçüncü etap kura çekimleri yapılıyor. Kastamonu, Sinop TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Kastamonu, Sinop TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kastamonu, Sinop kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Kastamonu, Sinop TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Kastamonu TOKİ arsa yerleri

Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya

Sinop TOKİ arsa yerleri

Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli

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