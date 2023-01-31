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TOKi Kastamonu, Sinop toki arsa kura sonuçları
TOKİ Kastamonu ve Sinop kura sonuçları ekranı vatandaşların takibinde. 81 ilde TOKİ sosyal konut başvuruları ev sahibi olmak isteyen vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlıyor. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında alındı. TOKİ konut projesi için kura çekimi Doğu Anadolu Bölgesi için başladı. TOKİ kura çekiminin 2023 yılının Mart ayına kadar bitmesi öngörülüyor. Peki Zonguldak, Düzce, Yalova TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Zonguldak, Düzce, Yalova arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim projesiyle 85 günde 71 ilde 182 bin 599 evin sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz" dedi. TOKİ Kastamonu arsa kuraları 2 Şubat'ta çekilecek.
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kastamonu, Sinop kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya
Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli