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Kastamonu, Sinop ve Bartın'da okullar açılacak mı? Sel yaşanan illerde eğitim nasıl olacak?

Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılmıştı. Bu yıl okullarda yüz yüze eğitimin yapılması beklenirken yaşanan sel felaketinde mağdur olan illerde eğitimin nasıl olacağı da merak ediliyor. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da okullar açılacak mı? Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta eğitim nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki MEB müdürleriyle görüşmesinin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, afet bölgesinde eğitim nasıl olacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kastamonu, Sinop ve Bartında okullar açılacak mı? Sel yaşanan illerde eğitim nasıl olacak?
meb

Afet bölgelerinde okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyordu. Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından selden etkilenen Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde yaşayan vatandaşlar okulların açılmasına kısa bir süre kala eğitimin nasıl olacağını sorguluyordu. Milli Eğitim Bakanı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

AFET BÖLGESİNDE OKULLAR AÇILACAK MI?

Afet bölgelerinde eğitim-öğretim nasıl olacak? sorusuna Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli bir açıklama geldi.

Bakan Özer "Söz konusu bölgelerde öğrencilerin okullara erişimi ve devamı konusunda sıkıntı yaşamamaları için gerekli tedbirler alındı." mesajını verdi.

Bakan Özer "Afet bölgelerindeki illerimize gerekli kaynak aktarımı tamamlandı. Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama yapmıştı. Okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihinde uyum eğitimi yapılacak. Bakan Özer afet bölgelerinde okullarda yüz yüze eğitime ilişkin açıklamada bulunarak, ''İllerimize gerekli kaynak aktarımı yapıldı, okullarımız yeni eğitim dönemine hazır olacak" dedi.

Afetlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Özer, eğitim camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi afetten etkilenen bölgelerde de öğrenci, öğretmen ve velilerin daima yanında olduklarını belirten Bakan Özer, şunları kaydetti:

“Çalışma arkadaşlarımız, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarından okullarımızın eksikliklerinin giderilmesine kadar ne gerekiyorsa yapılması için sahada. Öğretmenlerimiz ve danışmanlarımız, rehberlik ve psikolojik destek ile yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerimizin yemekhaneleri vatandaşlarımıza kahvaltı ve akşam yemeği sunuyor. Söz konusu bölgelerde öğrencilerin okullara erişimi ve devamı konusunda sıkıntı yaşamamaları için gerekli tedbirler alındı. İllerimize gerekli kaynak aktarımı tamamlandı. Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın.”

SELDE SON DURUM NEDİR?

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinde 77 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı ise 34 olarak açıklandı.

Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi.

Selde Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, yaşamını yitirenlerden 14'ünün kimlik belirleme çalışmasının devam ettiği aktarıldı.

7 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Ayrıca, Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı ise 34 olarak açıklandı.

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