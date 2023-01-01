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Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı

Kastamonu son dakika haberleri: Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında 10 ev ve 3 ahır kullanılmaz hale geldi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Müdahalenin sürdüğü yangında 10 ev ve 3 ahır yanarak kullanılmaz hale geldi. İşte detaylar.

16:48 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kastamonu haberleri

Kastamonu haberleri

'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı. Ekipler yangına müdahale etti. Müdahalenin sürdüğü yangında 10 ev ve 3 ahır yanarak kullanılmaz hale geldi. İşte detaylar.

10 EV VE 3 AHIR KULLANILMAZ HALE GELDİ

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı bir köyde çıkan ve 10 ev ve 3 ahırın kullanılmaz hale geldiği yangın havadan görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Araç ilçesi Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 9 ev ve 3 ahıra daha sıçradı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Müdahalenin sürdüğü yangında 10 ev ve 3 ahır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yanan köy havadan görüntülendi.



#Kastamonu
#Araç
#Kastamonu haberleri
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