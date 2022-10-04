Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katılım Bankası ismi Katılım Finans Kurumu olmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel gelişmelerin ortasıyla bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin üstesinden gelerek inşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.
KATILIM BANKASI İSİMLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
Katılım bankalarına yönelik değişiklik yapılmasının algıyı değiştirebileceğini belirten Erdoğan "Katılım finans kuruluşlarının bankalardan farkı olmadığına ilişkin algı topluma yer etmiş durumdadır. Katılım bankası isminin katılım finans kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir. Sadece isim değişikliyle katılım finansla bankaları toplum nezdinde ayrıştıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'DEKİ KATILIM BANKALARI
- .ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
- 2.KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
- 3.TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
- 4.TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
- 5.VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
- 6.ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.