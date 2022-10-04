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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katılım Bankası ismi Katılım Finans Kurumu olmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım finans sisteminin ağırlığını artırmak istediklerini belirterek "Çözüm katılım bankası isminin katılım finans kuruluşu şeklinde değişmesi olabilir, bu ayrışmayı sağlayabilir" dedi. Açıklamanın ardından "katılım bankası isimleri değişecek mi" sorusu merak kazandı. İşte Türkiye'de bulunan katılım bankaları isimleri ve konuya ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Katılım Bankası İsimleri Değişecek Mi? Katılım Bankaları İsimleri Ne Olacak? Erdoğan İsim Verdi!
Katılım bankası isimleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel gelişmelerin ortasıyla bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin üstesinden gelerek inşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

KATILIM BANKASI İSİMLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Katılım bankalarına yönelik değişiklik yapılmasının algıyı değiştirebileceğini belirten Erdoğan "Katılım finans kuruluşlarının bankalardan farkı olmadığına ilişkin algı topluma yer etmiş durumdadır. Katılım bankası isminin katılım finans kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir. Sadece isim değişikliyle katılım finansla bankaları toplum nezdinde ayrıştıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'DEKİ KATILIM BANKALARI

  • .ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
  • 2.KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
  • 3.TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
  • 4.TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
  • 5.VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
  • 6.ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

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