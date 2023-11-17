İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaymakamlık Sınavı'nın 3 Aralık 2023'te yapılacağını ve 77 kaymakam adayı alınacağını açıkladı. Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

KAYMAKAMLIK 2023 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KAYMAKAMLIK 2023 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

kaymakamlık sınavı 2023 duyurudu yayınlandı. Duyuruda: "Kaymakamlık sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 Kaymakam adayı alıyoruz. Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız. Siz şimdiden çalışmaya başlayın." ifadeleri kullanıldı.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak Kaymakamlık sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

Ancak henüz sınav giriş belgesi yayınlanmış değil.