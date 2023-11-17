Kaymakamlık sınavı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaymakamlık Sınavı'nın 3 Aralık 2023'te yapılacağını ve 77 kaymakam adayı alınacağını açıkladı. Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
KAYMAKAMLIK 2023 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
kaymakamlık sınavı 2023 duyurudu yayınlandı. Duyuruda: "Kaymakamlık sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 Kaymakam adayı alıyoruz. Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız. Siz şimdiden çalışmaya başlayın." ifadeleri kullanıldı.
KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kaymakamlık sınavı başvuruları 20 Ekim- 30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapıldı.
KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak Kaymakamlık sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
Ancak henüz sınav giriş belgesi yayınlanmış değil.