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Özgün

Kayseri’de ambulans takla attı: 3 yaralı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans şarampole devrilerek takla attı. Kazada 2 sağlık personeli ve şoför yaralandı. Kaza yapan ambulansın Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesinde hizmet verdiği öğrenilirken, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar.

15:46 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kayseri haberleri

Kayseri haberleri

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans şarampole devrilerek takla attı. Kazada 2 sağlık personeli ve şoför yaralandı.

2 SAĞLIK PERSONELİ VE ŞOFÖR YARALANDI


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Kayseri’den Tomarza’ya seyreden ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 2 sağlık personeli ve 1 şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.


Kaza yapan ambulansın Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesinde hizmet verdiği öğrenilirken, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kayseri
#Tomarza
#Ambulans
#Yaşar Karayel Devlet Hastanesi
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