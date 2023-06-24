KAYSERİ HABERLERİ: Minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı

: Kayseri’de minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Minibüstekilerin, Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenildi. İşte detaylar.

: Kayseri’de minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Minibüstekilerin, Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenildi. İşte detaylar.

Kazada, minibüste bulunan Narin Y., Meryem H. ve Dilek B. hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, ölen 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.