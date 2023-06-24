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Minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı

Kayseri’de minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, ölen 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. İşte detaylar.

11:37 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
KAYSERİ HABERLERİ: Minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ: Minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı

: Kayseri’de minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Minibüstekilerin, Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenildi. İşte detaylar.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kayseri- Malatya kara yolunun 50'nci kilometresinde, Karatay mevkisinde meydana geldi. Mustafa H. yönetimindeki 34 LVP 957 plakalı minibüs ile İ.Ö. yönetimindeki 38 GG 125 plakalı TIR çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan Narin Y., Meryem H. ve Dilek B. hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, ölen 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Minibüstekilerin, Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenildi.



#Kayseri
#Kayseri Devlet Hastanesi
#Karatay
#AFAD
#kayseri haberleri
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Kurban bayramı tatili ne zaman bitecek?