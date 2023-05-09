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Kayseri seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Kayseri seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde il seçmeninin hangi adaya daha fazla oy vereceğini gösterecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 seçmen tercih yapacak. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 Türk vatandaşı oy verebilecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Kayseri'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kayseri milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kayseri seçim sonuçlarına göre Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

21:16 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Kayseri seçim sonuçları

Kayseri seçim sonuçları

Kayseri
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. İşte Kayseri seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı? Muharrem İnce Kayseri seçim sonuçları oy oranı ne?
ile
ve Kayseri'de Kim Kazandı? Hangi İttifak Kazandı?
nasıl oldu? sorularını cevabı.

Kayseri seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Kayseri seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Kayseri Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Kayseri cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

Kayseri kaç milletvekili çıkarıyor?

YSK verilerine göre Kayseri 10 milletvekilini TBMM’ye gönderiyor. 2018'de yapılan seçimde 10 milletvekili çıkarabilen Kayseri ilinin 6 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,2 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %90,60 oranlarında gerçekleşmişti.

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  • 1- Hulusi Akar
  • 2- Ayşe Böhürler
  • 3- Şaban Çopuroğlu
  • 4- Murat Cahid Cıngı
  • 5- Sayın Bayar Özsoy
  • 6- Mahmut Gürcan
  • 7- Emine Timuçin
  • 8- Hüseyin Cahit Özden
  • 9- Hüseyin Okandan
  • 10- Deniz Mustafa Çağan

CHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  • 1. Aşkın Genç
  • 2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)
  • 3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)
  • 4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)
  • 5. Ümit Özer
  • 6. Özgen Aydıncak
  • 7. Ali Çetinkaya
  • 8. Onur Sergen Doğan
  • 9. İbrahim Kağan
  • 10. Niyazi Ünalmış

İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  • 1- Dursun Ataş
  • 2- Abdullah İlker Sungur
  • 3- Hüseyin Cengiz Gürbüz
  • 4- Betül Tosun
  • 5- Kazım Yücel
  • 6- Serap Durmuş
  • 7- Süleyman Bozkurt
  • 8- Mehmet Sebati Ataman
  • 9- Sedat Kılınç
  • 10- Belgüzar Kılıç

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  • 1 İSMAİL ÖZDEMİR
  • 2 MUSTAFA BAKİ ERSOY
  • 3 ADNAN İNCETOPRAK
  • 4 METE KURT
  • 5 MÜLAYİM GÜL AKARSU
  • 6 ERGÜN ERYILMAZ
  • 7 ERTUĞRUL YÜCEBAŞ
  • 8 KAYHAN SARAÇ
  • 9 MUSTAFA BOZKURT
  • 10 BATUHAN BERKE BAŞPINAR

MEMLEKET PARTİSİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  • 1- Hasan Çetin
  • 2- Furkan Ahmet Tecer
  • 3- Beyza Şahin
  • 4- Tunahan Önder
  • 5- Yusuf İhsan Atasun
  • 6- İsmail Furkan Altan
  • 7- Ali Kerem Yağcıoğlu
  • 8- Nuri Furkan Sarı
  • 9- Yasir Çakmak
  • 10- Yılmaz Altın

Yeniden Refah Partisi Kayseri millet vekili aday listesi

  • 1 - Önder Narin
  • 2 - Ercan Aras
  • 3- Ali Rizvan
  • 4- Selver Boztaş
  • 5- Adem Kahveci
  • 6- Murat Yılmaz
  • 7- Cengiz Gençtürk
  • 8- Gökhan Duman
  • 9- Hüseyin Acarı
  • 10- Yusuf Adıyaman

2018 Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kayseri seçim sonuçları na göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70,3’ünü alırken, Kayseri Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 18,6’sını aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9’unu, Kemal Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,1’ini aldı.

2018 Kayseri milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Kayseri oy oranı % 72,1 olurken, AK Parti 6, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 25,1’ini alarak CHP ve İYİ Parti 1’er milletvekili çıkardı.

2018 Kayseri'de hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 50,6
  2. MHP % 21,5
  3. CHP % 12,4
  4. İYİ Parti % 11
  5. HDP % 2,1

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Kayseri yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç oyların % 63,39’unu alırken, İYİ Parti adayı Dursun Ataş ise oyların % 31,52’sinin aldı.

Kayseri ilçeleri hangileri?

AKKIŞLA, BÜNYAN, DEVELİ, FELAHİYE, HACILAR, İNCESU, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, ÖZVATAN, PINARBAŞI, SARIOĞLAN, SARIZ, TALAS, TOMARZA, YAHYALI, YEŞİLHİSAR

Yozgat seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Yozgat seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için Yozgat'ta 299.880 seçmen 1.298 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Yozgat 4 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Yozgat'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Yozgat milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Yozgat seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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34 dakika önce
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