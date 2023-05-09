YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. İşte Kayseri seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı? Muharrem İnce Kayseri seçim sonuçları oy oranı ne?

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ve Kayseri'de Kim Kazandı? Hangi İttifak Kazandı?