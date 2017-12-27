Kayseri’de yoğun sis etkili oldu! 5 günlük Kayseri hava durumu

Kayseri’de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Kayseri’de vatandaşlar sabah saatlerinde yoğun sisli bir güne uyandı. Görüş mesafesinin zaman zaman 1 metreye kadar düştüğü Kayseri’de, Cumhuriyet Meydanı’nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Kayseri’de yarında yoğun sisin hakim olacağı belirtildi. Gece saatlerinde hava sıcaklığı -4 derece ölçülürken, gündüz saatlerinde ise 4 derece olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK KAYSERİ HAVA DURUMU