Kazdağı Milli Parkı Tesisleri yenileniyor

Kazdağı Milli Parkı Tesisleri onarımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale, 14 Haziran 2019 tarihinde saat 10:00'da Tarım ve Orman Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç Yolu 8.Km Balıkesir adresinde yapılacak.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız