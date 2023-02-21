Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Devlet ilk günden itibaren polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, tüm güvenlik güçleriyle 11 ilimizde yerini almıştır." dedi. Deprem bölgesinde 1 milyon 123 bin bina incelendiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. 1 yıl içerisinde kalıcı konutları yetiştireceğiz ve vatandaşlarımızı yerleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 70 bin köy evini yaparak hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 köy evi inşa edilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kentsel dönüşümde hangi adımlar atılacak?

Toplu konut ve kentsel dönüşüm konusunda daha kararlı davranacaklarını belirten Erdoğan, "Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak ve ona göre adımlarımızı atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yapılacak konutlara ilişkin, "Yatay mimari prensibimiz çerçevesinde konutlarımızın hiçbiri zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa hesabını hukuk önünde sormak boynumuzun borcudur, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Yasımıza, acımıza, toprak altında yatan canlarımıza hürmeti olmayan fırsatçıların sizi karamsarlığa sürüklemesine lütfen müsaade etmeyin."





Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm rehberi: Kentsel dönüşüm için ev kaç yıllık olmalı?

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kentsel Dönüşüm Kanununda yıl veya yaş kısıtlaması bulunmamaktadır. Ekonomik ömrünü tamamlamış eski yapıların tamamı Kentsel Dönüşüm kapsamına alınabilir.

Bir bina kentsel dönüşüme nasıl girer?

İkamet edilen binanın yenilenmeye ihtiyacı varsa, ekonomik ömrünü tamamladıysa tek yapılması gereken bakanlıkla ilgili lisanslı şirketlere dilekçe ile başvuruda bulunmak. Başvuru üzerine binada yapılan incelemeler sonucunda bina riskli çıkarsa kentsel dönüşüm kapsamına girmiş olur.

Kentsel dönüşüm için yüzde kaç gerekli?

Riskli yapıların yıktırılmasından sonra yapılacak işlemler konusunda maliklerin hisseleri oranında en az üçte iki (2/3) çoğunluk ile karar alması gerekir. Kanun'da geçen 2/3 çoğunluk, malik sayısının 2/3 çoğunluğu değil, sahip olunan hisseler oranında maliklerin 2/3 çoğunluğudur.

Kentsel dönüşüm ücreti ne kadar?

Kentsel dönüşüm kira yardımı hakkında sizleri detaylı bilgiler derledik. Kentsel dönüşümden dolayı kira yardımı almak isteyenler belirli bir miktarda ödeme alabiliyor. 2022 yılında yapılan kentsel dönüşüm kira yardımları 715 ile 1500 lira arasında değişiyor. Çevre ve şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında şunları söyledi: "Kira yardımlarını da eylül itibarıyla bölgesel olarak değişmek şartıyla 1500 liraya çıkarıyoruz. 2000 lira olan yerlerde de kira yardımlarımızı 2600 liraya çıkarmış oluyoruz. Kira yardımlarının bu kısmını devlet karşılıyor. Eğer evinizi müteahite kentsel dönüşüm kapsamında yeniletmek istiyorsanız müteahhit bu ücretin üzerine güncel kira tutatırına gelcek kadar ekleme yapabiliyor. Müteahhit ile bu konuda sözleşme imzalanabilir."

Kentsel dönüşümde daire paylaşımı nasıl olur?

Binanın yenilenmesi durumunda müteahhidin alacağı yüzde oranı da arsa payı ve buna bağlı bina değeri üzerinden olmalıdır. Daha açık bir ifade ile %25 Müteahhit karı ile anlaşılmış ise yeni yapılacak binanın toplam değerinin %25 inden söz etmek gerekir. Yeni yapılacak bina alanının %25 inden değil.

Kentsel dönüşümde bina sahibi para ödeyecek mi?

Yapının riskli alan içerisinde kalması halinde yapınız ve hak sahipliliğiniz proje bazında değerlendirilmesi sonucu alacaklı veya borçluluk durumu belirlenecektir. Yapınızın Riskli Alan dışında Riskli Yapı olması halinde dönüşüm malikler tarafından yapılacağından masraf mülkiyet sahipleri tarafından karşılanacaktır.

Riskli yapının tespit masrafları ve yıkım masraflarını kim ödeyecek?

Riskli Yapı Tespit ve yıkım işleri mülkiyet sahipleri tarafından masrafları kendilerine ait olmak üzere gerçekleştireceklerdir.







