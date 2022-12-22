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Kestanenin faydaları nelerdir?

Kış aylarının en sevilen besinlerinden kestanenin, yüksek kaloriye sahip olmasına karşın sağlık için birçok faydası bulunmaktadır. Uzmanlar kestanenin bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebiyle kış aylarında sıkça tüketilmesi konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Tezgahlarda yerini alan, kilosu 40 TL’den başlayıp 80 TL’ye kadar değişiklik gösteren kestanenin A’dan Z’ye bütün faydalarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte uzman görüşüyle kestanenin faydaları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kestane neye iyi gelir?
Kestanenin faydaları

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan ve birçok faydasıyla dikkat çeken kestane beyne mutluluk hormonu salgılayarak insanların mutluluk hormonlarını artırıyor.

KESTANENİN FAYDALARI NELER?

Kestane, birçok faydası olan yararlı bir gıdadır. Aşağıdaki faydaların bazılarını sıralayabiliriz:

Kolesterolü düşürür: Kestane, kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Bu, kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Kan şekerini düşürür: Kestane, kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu, diyabetikler için faydalı olabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kestane, vücutta bulunan antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Kalp sağlığını iyileştirir: Kestane, kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir çünkü içerdiği maddeler sayesinde kan damarlarını tıkayıcı plakları azaltabilir.

Sinir sistemini güçlendirir: Kestane, sinir sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir çünkü içerdiği B vitamini sayesinde sinirlerin sağlıklı çalışmasını destekler.

Bağırsak sağlığını iyileştirir: Kestane, bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir çünkü içerdiği lif sayesinde düzenli düzenli bir bağırsak hareketine yardımcı olur.

MUTLULUK HORMONU SALGILIYOR

Birçok alanda insan vücuduna faydalı olan kestanenin etkilerini anlatan Beslenme Uzmanı Diyetisyen Ayşe Göktaş, “Kestane kış aylarının vazgeçilmez bir besinidir. İçeriğindeki kalsiyum, fosfor ve magnezyum sayesinde kemik ve diş yapısının güçlenmesini sağlar. Kas kramplarının önüne geçmiş oluruz. Aynı zamanda içerdiği fosfor ve B vitaminleri sayesinde sinir sistemini güçlendirir. Aynı zamanda beyindeki mutluluk hormonu yani serotonin salımınız artırılarak bize mutlulukta sağlamış olur” diye konuştu.

Kestanenin mutluluk hücrelerini geliştirdiğini belirten Esnaf Ramazan Uğurlu (40), “Genel olarak kestane Aydın, Bursa ve Kastamonu bölgelerinden geliyor. Şuan tezgahımda bulundurduğum kestane Aydın bölgesinden geliyor. 3 çeşit kestane var şuan tezgahımda, ebadına göre fiyatları değişiyor. 40 TL olan, 70 TL ve 80 TL olan kestanelerim mevcuttur. Kestaneyi tezgahımın köşesinde ayırdığım bölümde mangalda pişiriyorum. Zaten genel olarak 2 çeşit kestane bulunur. Bir tanesi oval olan, diğeri de iki tarafı düz olan kestaneler olur. Oval olan kısmını maket bıçağı ile sadece içindeki zarını kesecek şekilde baştan sona kadar kesiyorum. Kestiğim yerde altta kalıyor. Bu çok önemli ateşte ilk yanması açılması zarını bırakması kolay olur. Diğer iki tarafı düz olanları ise başından sonuna kadar kesiyorum. Kestanenin faydaları kalsiyum oranı çok yüksektir. Demir eksikliğine iyi gelir. Özellikle beyindeki mutluluk hücrelerini canlandırır ve güçlendirir. Özellikle de son zamanlarda mutlu olmaya huzurlu olmaya ihtiyacımız olduğu için fırsat bulursak kestane yemeyi tavsiye ediyorum” dedi.

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