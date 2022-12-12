Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı, çalıştığı iş yerinden ayrılacak olan veya işten çıkartılan kişiler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) tarafından merak ediliyor. 2022 kıdem tazminatı tavan fiyatı hesaplama ekranıyla birlikte, işten ayrılırken ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı kolayca öğrenebilirsiniz. Peki

Kıdem tazminatı ne kadar olacak? 2023 Kıdem tazminatı hesaplamaları.

2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 6471 lira oldu. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 64 bin 700 lira oldu.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi durumunda asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 8412 liraya, yüzde 40 zam gelmesi durumunda 9059 liraya, yüzde 50 zam gelmesi durumunda 9706 liraya yükselmesi bekleniyor.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır.

Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar?

Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması sonrasında asgari ücrete gelen ara zamla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti de değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından imzalanan genelge sonrasında Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu. İhbar tazminatı, izin hakları ve yan haklar hesaplanmamıştır.

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Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak. Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı nasıl alınır?

Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor. Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor. Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor. Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.

3 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır?

Asgari ücretli: 19 bin 266 lira

8000 TL ücret: 23 bin 818 lira

10 bin TL ücret: 29 bin 772 lira

15 bin 371 üstü ücret: 45 bin 764 lira

(Hesaplamalarda ihbar tazminatı yoktur, damga verisi düşürülmüştür. )

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5 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır?

Asgari ücretli: 32 bin 109 lira

8000 TL ücret: 39 bin 696 lira

10 bin TL ücret: 49 bin 621 lira

15 bin 371 üstü ücret: 76 bin 274 lira

10 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır?

Asgari ücretli: 64 bin 219 lira

8000 TL ücret: 79 bin 393 lira

10 bin TL ücret: 99 bin 241 lira

15 bin 371 üstü ücret: 152 bin 547 lira

15 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır?

Asgari ücretli: 96 bin 328 lira

8000 TL ücret: 119 bin 89 lira

10 bin TL ücret: 148 bin 862 lira

15 bin 371 üstü ücret: 228 bin 821 lira

20 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır?

Asgari ücretli: 128 bin 438 lira

8000 TL ücret: 158 bin 786 lira

10 bin TL ücret: 198 bin 482 lira

15 bin 371 üstü ücret: 305 bin 95 lira