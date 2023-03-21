Kilis 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Kilis yatsı ezanı ve Kilis teravih namazı vakitleri haberimizde.

KİLİS YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Kilis teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Kilis yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Kilis imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2023 İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu. Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak.

TERAVİH NE DEMEK?

İki şey arasında dinlenme olarak tarif edilen teravih, terviha kelimesinin çoğuludur. Terviha rahatlatmak ve dinlendirmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Cemaatle kılındığı için çoğul olarak kullanılan teravih kelimesi aynı zamanda namaza ismini vermiştir.







