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Açık cezaevine dönüşler ne zaman? O tarihe kadar müracat etmeyenler haklarını kaybedecek o da yetmeyip kapalı cezaevine girecek!

Kovid-19 izninden açık cezaevine dönmesi gereken 21 bin hükümlü için süre yarın saat 17.00'de sona erecek. 15 Ağustos'a kadar müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olacaklar. Peki kimler cezaevine geri dönecek, kimler açık cezaevlerine geri dönmeyecek?

11:52 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Açık cezaevi dönüşleri bitti mi, ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi dönüşleri bitti mi, ne zaman bitiyor?

Açık cezaevindeki hükümlülerin Kovid-19 izinleri 31 Temmuz itibarıyla sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen düzenlemeye göre, 31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.

Denetimli serbestlik tedbiri süresi ne kadar kalanlar cezaevine dönecek?

Denetimli serbestlik
tedbiri süresine 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak.

Açık cezaevine dönüşler ne zaman sona erecek?

Bu durumdaki hükümlüler, yarın saat 17.00'ye kadar
açık cezaevi
ne dönmek zorunda olacak. Süre içinde açık cezaevlerine dönmeyenler haklarını kaybederek kapalı cezaevlerine alınacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla açık cezaevlerinde oluşabilecek yoğunlukların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
nce açık cezaevlerinde ilave personel görevlendirilmesi yapıldı, hükümlülerin giriş işlemlerinin yapılacağı masa sayısı da artırıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün çalışmasıyla, 20 Temmuz'dan itibaren denetimli serbestlik tedbiriyle cezalarının infazına devam edilecek hükümlülerle, açık cezaevine dönmesi gereken hükümlerin e-Devlet üzerinden infaz durumlarını sorgulamalarına olanak sağlanmıştı.

Bu tarihten itibaren hükümlüler, cezaevlerine gitmeden infaz durumları hakkında bilgi almıştı. Ayrıca hükümlülere cep telefonlarına gönderilen mesajla da infaz durumlarına ilişkin bilgi verilmişti.

Cezaevine dönülmezse ne olur?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Ağustos akşamına kadar geri döneceklerin başvurmaları gerekiyor. Geri dönecek yaklaşık 21 bin hükümlü var. 21 bin hükümlünün, süresi içinde müracaat etmesi lazım. O süre 15 Ağustos'ta sona eriyor. 15 Ağustos'a kadar müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar." ifadesini kullanmıştı.

#adalet bakanlığı
#denetimli serbestlik
#açık cezaevi izinleri
12 dakika önce
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Açık cezaevine dönüşler ne zaman? O tarihe kadar müracat etmeyenler haklarını kaybedecek o da yetmeyip kapalı cezaevine girecek!