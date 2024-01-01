"Kira artış sınırı ne zaman devam edecek mi? Ocak ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.

TÜİK tarafından 3 Ocak 2024'te açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında, ocak ayı için kira artış hesaplamaları gündeme gelecek. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ocak ayı kira artış oranı netleşecek. Konut kiralarında yüzde 25'lik bir zam üst sınırı bulunurken, iş yerleri için kira artış oranı, aralık ayı enflasyon verilerine göre ayarlanacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla, memur ve emekli zammı netlik kazanacak.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI





Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,98, aylık %3,28 arttı





TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

KİRAYA YÜZDE 25 ZAM SINIRI BİTİYOR MU?





Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kirada yüzde 25 zam sınırı düzenlemenin sona ereceğini belirttiği şeklinde haberler yer almıştı.





Milyonlarca kiracı ve ev sahibi ilgilendiren konu da vatandaşlar tarafından yakından takip edilmişti.





Ancak konuyla ilgili olarak İletişim Başkanlığı’ndan bir açıklama geldi. Bakan Şimşek’in basına kapalı gerçekleşen toplantıda "Kirada yüzde 25 düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceği" ifadesinin, uygulamanın kesinlikle kaldırılacağı anlamını taşımadığı belirtildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN KİRA ZAM SINIRI AÇIKLAMASI





Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı.” iddiası manipülasyon içermektedir.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te sona erecek olan düzenlemeye ilişkin sorulan soruya yanıt olarak Bakan Şimşek, düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade etmiştir.





Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek’in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır.





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