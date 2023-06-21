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Kırıkkale'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika Kırıkkale haberleri: Kırıkkale-Ankara karayolunda Kalecik Kavşağı’nda cip ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İşte detaylar.

10:55 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kırıkkale'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'de cip ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İşte detaylar.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolunda Kalecik Kavşağı’nda meydana geldi. Enes I. (24) idaresindeki 71 EU 232 plakalı otomobil ile Mağrip Ş. (67) kontrolündeki 34 FV 6194 cip çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hediye Ş. (59) ve Ayten M. (54) yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kırıkkale
#Kalecik Kavşağı
#Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi
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