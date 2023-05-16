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Kırıkkale seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Kırıkkale seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasıyla birlikte belli oldu. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 208.968 seçmenin olduğu Kırıkkale’de 916 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde 186.673 kullanılan oyun 182.374’ü geçerli sayıldı. Seçim sonuçlarına göre Kırıkkale’de kazanan 3 milletvekili kesin olmayan sonuçlara göre neticelendi. Peki, 2023 seçimlerinde Kırıkkale'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kırıkkale milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kırıkkale seçim sonuçlarına göre Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

15:54 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Kırıkkale seçim sonuçları

Kırıkkale seçim sonuçları

Kırıkkale
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklandı. Kırıkkale seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Kırıkkale’de seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Kırıkkale seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kırıkkale seçim sonuçları,
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Kırıkkale sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kırıkkale’de % 59.7Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirken, Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na % 33.1 oranında oy verdi. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Kırıkkale oy oranı ise % 6.8 oldu.

Kırıkkale milletvekili seçim sonuçları 2023

2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Kırıkkale’de AK Parti oyların % 35.7’sini alırken CHP Kırıkkale’de % 26.6 oranında oya sahip oldu. Kırıkkale’de MHP % 21.2, İYİ Parti % 10.1 oranında oy aldı.

Kırıkkale’de kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Mustafa Kaplan - AK Parti
  • Ahmet Önal - CHP
  • Halil Öztürk - MHP

AK Parti Kırıkkale milletvekili adayları

1 MUSTAFA KAPLAN

2 ERGÜN TEKİN

3 MUHAMMET EMİN

Yeniden Refah Partisi Kırıkkale milletvekili adayları

1 ARİF ERDALF

2 FERHAT UYSAL

3 MEHMET PEKTAŞ

MHP Kırıkkale milletvekili adayları

1 HALİL ÖZTÜRK

2 MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI

3 MENDERES ERAY

Millet Partisi Kırıkkale milletvekili adayları

1 HACI ÖMER ALGÜL

2 İSMAİL ÖZDEMİR

3 HASAN HÜSEYİN YİĞİT

Memleket Partisi Kırıkkale milletvekili adayları

1 ALİ AKKOYUN

2 MUSTAFA NECATİ ALTINOK

3 KÜBRA YAMAN

BBP Kırıkkale milletvekili adayları

1 MUSTAFA SU

2 MURAT GÜNEŞ

3 ALPER ZARARSIZ

CHP Kırıkkale milletvekili adayları

1 AHMET ÖNAL

2 ÖMER ELDEMİR

3 ÜMİT DUMAN

İYİ Parti Kırıkkale milletvekili adayları

1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK

2 ORHAN KILIÇ

3 SEVİM PEHLİVANLI

Zafer Partisi Kırıkkale milletvekili adayları

1 TUĞBA DEMİRBAĞ

2 MUHAMMED YASİR AKSU

3 YASEMİN POLATLI

2018 Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 65’ini alırken, Muharrem İnce Kırıkkale Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 21,7’sini aldı. Merak Akşener yüzde 11,6, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 9,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,1’ini aldı.

2018 Kırıkkale milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Kırıkkale oy oranı % 67,9 olurken, AK Parti 1, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 30,1’ini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Kırıkkale'de hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 43,7
  2. MHP % 24,2
  3. CHP % 15,3
  4. İYİ Parti % 13,7
  5. HDP % 1,6

Kırıkkale kaç milletvekili çıkarıyor?

2023 milletvekili seçimlerinde Kırıkkale’den tam 3 milletvekili çıkacak.

2019 Kırıkkale yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Kırıkkale Belediye başkan adayı Mehmet Saygılı oyların % 42,03’ünü alırken, İYİ Parti adayı Mahir Yılmaz ise oyların % 31,72’sini aldı.

2019 Kırıkkale İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 39,98

MHP % 28,16

İYİ Parti % 16,89

CHP % 11,64

BBP % 1,23

Kırıkkale’nin ilçeleri hangileri?

Kırıkkale’nin seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle: Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ve Yahşihan.

Yozgat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları
Yozgat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları

2023 Yozgat seçim sonuçları sorgulanıyor. YSK yayın yasağını kaldırdı. Yozgat seçim sonuçları 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Genel Seçim sonuçları kapsamında açıklanıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçen yarışta, Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı belli oluyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, 2023 seçimlerinde Yozgat’ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Yozgat milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Yozgat seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Kayseri seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Kayseri seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Kayseri seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde il seçmeninin hangi adaya daha fazla oy vereceğini ortaya koyacak. 2023 Kayseri seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, 2023 seçimlerinde Kayseri'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kayseri milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kayseri seçim sonuçlarına göre Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.


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