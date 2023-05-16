Kırıkkale

sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı

dahilinde açıklandı. Kırıkkale seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve

dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Kırıkkale’de seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Kırıkkale seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kırıkkale seçim sonuçları,