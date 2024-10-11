Doğal kaynaklardan elde edilen kolajen, cildin derin katmanlarına nüfuz ederek elastikiyetini artırır. Düzenli olarak kullanıldığında, cilt görünümünü gençleştirir ve sağlıklı bir ışıltı kazandırır. Ayrıca, cilt tonunu dengeleyerek lekelerin görünümünü azaltır ve daha pürüzsüz bir cilt yüzeyi sağlar. Bu nedenle, doğal kolajen takviyeleri, cilt bakım rutinine dahil edilmesi gereken önemli bir unsurdur. Kuru incir size yaşlanma geciktirici özelliği ile büyük faydalar sunuyor.

KURU İNCİR İLE YAŞLANMAYI GECİKTİRİN

İster yaş, ister kuru incir olsun A, C ve K vitamini gibi vitaminleri ve potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum gibi mineralleri içinde barındırır.

Kuru incirin su içeriği, yaş incire göre daha düşüktür. Bu özelliğiyle kuru incir vücuda daha çok enerji verir.

KURU İNCİR NASIL TÜKETİLMELİ?

Sindirimi kolaylaştırmak için inciri bir gece suda bekleterek tüketmek gerekir. Bu kuru inciri daha yumuşak hale getirir ve besin emilimini kolaylaştırır. Fitik asit, genellikle mineral emilimini engelleyen bir anti-besindir ve suda bekletme bu asidin parçalanmasına da yardımcı olur. Bu nedenle suda bekletilen incir, cildini nemlendirmek isteyenler için daha ideal olabilir.

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Kuru incir, polifenoller, flavonoidler ve C vitamini içerir, bunlar cildi serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresten korur, yaşlanmayı yavaşlatır, kırışıklıkları azaltır ve cilt tonunu iyileştirir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOSTU

Sağlıklı sindirim, cilt sağlığını da doğrudan etkiler. Kuru incir diyette zengin bir lif içeriğine sahiptir, vücutta düzgün sindirim süreçlerini ve detoksifikasyonu destekler. Bu nedenle toksin içermeyen cilt parlak, daha temiz görünür ve sivilceleri minimum seviyelere indirir.

LTİHAP ÖNLEYİCİ

İncirler, iltihaplı cildi yatıştıran, şişliği ve kızarıklığı azaltan ve akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarını önleyen omega-3 ve omega-6 yağ asitleri gibi iltihap önleyici bileşikler içerir.







