Hatay’ın Yayladağı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yayladağı-Antakya yolunda trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile Karayolları ekipleri tarafından yollar açılırken, buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yürütüyor. Hatay 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.