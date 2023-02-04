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Kırklareli 5 günlük hava durumu
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede etkili olan yağış, kurak geçen kış mevsiminde karı özlemle bekleyen halkı sevindirdi.
Bölgede etkili olan yağış, kurak geçen kış mevsiminde karı özlemle bekleyen halkı sevindirdi.
Çocuklar, yarıyıl tatilinin son günlerinde yağan karı eğlenceye dönüştürdü.
Çevre illerden kar yağışının etkili olduğu Mahya Tepe mevkiine gelen vatandaşlar kartopu oynayıp, meyilli alanlarda kızak, naylon ve bidonlarla kaydı.
Bazı vatandaşlar ise ateş yakıp kar yağışı eşliğinde horon oynadı.