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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kentin yüksek kesimlerindeki yağış, özellikle Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü. İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kırklareli 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:39 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kırklareli 5 günlük hava durumu

Kırklareli 5 günlük hava durumu

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede etkili olan yağış, kurak geçen kış mevsiminde karı özlemle bekleyen halkı sevindirdi.

KIRKLARELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kırklareli 5 günlük hava durumu için

VATANDAŞLAR KAR YAĞIŞI EŞLİĞİNDE HORON OYNADI

Bölgede etkili olan yağış, kurak geçen kış mevsiminde karı özlemle bekleyen halkı sevindirdi.

Çocuklar, yarıyıl tatilinin son günlerinde yağan karı eğlenceye dönüştürdü.

Çevre illerden kar yağışının etkili olduğu Mahya Tepe mevkiine gelen vatandaşlar kartopu oynayıp, meyilli alanlarda kızak, naylon ve bidonlarla kaydı.

Bazı vatandaşlar ise ateş yakıp kar yağışı eşliğinde horon oynadı.



#Kırklareli
#meteoroloji
#hava durumu
#kar
#kış
#Istranca ormanları
#Mahya Tepe
1 saat önce
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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