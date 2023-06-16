Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'nde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

'nde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, E.V. idaresindeki 39 T 0119 plakalı ticari taksi ile O.T yönetimindeki 39 SM 110 plakalı otomobil Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Z.Y. ve O.N. yaralandı.