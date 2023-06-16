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Kırklareli'nde ticari taksi ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Kırklareli'nde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşte detaylar.

17:44 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'nde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgiye göre, E.V. idaresindeki 39 T 0119 plakalı ticari taksi ile O.T yönetimindeki 39 SM 110 plakalı otomobil Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Z.Y. ve O.N. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.




#Kırklareli
#Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü
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