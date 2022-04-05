Kırklareli İmsakiye: 2022 Kırklareli İftar ve Sahur Vakti

KIRKLARELİ İMSAKİYE 2022 - Kırklareli sahur ve iftar vakti belli oldu! Kırklareli imsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Kırklareli'de sahur ve iftar saatlerini de bulabilirsiniz.

KIRKLARELİ İMSAKİYESİ 2022

On bir ayın sultanı Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

5 NİSAN 2022

Sahur saati: 05:11

İftar saati: 19:47

KIRKLARELİ RAMAZAN İMSAKİYE TABLOSU