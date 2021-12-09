Kısır nasıl yapılır: Püf noktalarıyla farklı kısır tarifi

Kısır, yapılışı bakımından zaman zaman yörelere göre farklılık gösterebilir ancak yapılma niyeti her zaman aynıdır. Ya bir muhabbet arasında, ya komşu ziyaretinde ya da çay saatlerinin en güzel ikramıdır. Hanımların vazgeçemediği en güzel kısır nasıl yapılır? İşte pratik kısır tarifleri.



Öncelikle malzemeleri hazırlamamız gerekiyor.



KISIR MALZEMELERİ

2 su bardağı ince kısırlık bulgur (Bulguru iyi seçmeniz gerekiyor)

Islatmak için sıcak su

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet kuru soğan

1-2 diş sarımsak

Maydanoz

1 su bardağı sıvı yağ

Nar ekşisi

Pul biber, karabiber, tuz, istenirse nane

2 adet domates

KISIR HAZIRLANIŞI:

Kısırlık bulguru bir leğene bırakın ve üzerine sıcak su döküp ıslatın. Salçasını ve baharatını uygun bir şekilde ekleyiniz. Maydanoz ve domatesi gerekli miktarda doğrayıp ekleyin. Dilerseniz biraz soğan ve sarımsak ekleyebilirsiniz. Daha sonra ise yağını uygun şekilde atınız. Hepsi bu kadar. Afiyetler olsun.

Bu tarif hemen hemen herkesin yaptığı standart kısır tarifi. Şimdi biraz da nasıl farklı kısır yapılır bir bakalım…

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ADANA USULU KISIR NASIL YAPILIR?

Adana usulü kısır için gerekli malzemeleri temin ediniz.

2 su bardağı ince kısırlık bulgur

Islatmak için sıcak su

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet kuru soğan

1-2 diş sarımsak

Maydanoz

1 su bardağı sıvı yağ

Nar ekşisi

Pul biber, karabiber, tuz, istenirse nane

2 adet domates3 su bardağı pilavlık bulgur ya da köftelik bulgur,

Islatmak için bir miktar ılık su ve tuz,

2 adet soğan,

4 diş sarımsak,

3 adet domates,

2 adet salatalık,

1 adet yeşil biber,

1 adet limon,

1,5 yemek kaşığı biber salçası,

Karabiber ,

Kırmızı pul biber,

Kimyon,

Kekik ,

Nane,

Sumak,

Yarım bağ maydanoz,

1 çay bardağı sıvı yağ.

ADANA USULU KISIR YAPILIŞI

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Bir kabın içerisinde bulgur ve tuzu ılık suyla koyalım. Soğanları küp şeklinde doğrayıp içine atınız. Daha sonra ise sarımsakları dövüp içine atınız. Üzerine biber salçasını ilave ettikten sınra 10 dakika kavuralım. Karabiberi, kırmızı pul biberi, kimyonu, kekiği, sumağı, naneyi ilave edelim. Domatesleri, biberi, maydanozu ve salatalıkları küp şeklinde doğrayıp içine atınız. Sıvı yağı ve limon suyunu da ilave edip karıştırınız. Acıyı severseniz kısır içine daha fazla acı katabilirsiniz. Hepsi bu kadar, afiyet olsun.



YUMURTALI KISIR NASIL YAPILIR?

2 su bardağı ince kısırlık bulgur

Islatmak için sıcak su

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet kuru soğan

1-2 diş sarımsak

Maydanoz

1 su bardağı sıvı yağ

Nar ekşisi

Pul biber, karabiber, tuz, istenirse nane

2 adet domates3 su bardağı pilavlık bulgur ya da köftelik bulgur,

Islatmak için bir miktar ılık su ve tuz,

2 adet soğan,

4 diş sarımsak,

3 adet domates,

2 adet salatalık,

1 adet yeşil biber,

1 adet limon,

1,5 yemek kaşığı biber salçası,

Karabiber ,

Kırmızı pul biber,

Kimyon,

Kekik ,

Nane,

Sumak,

Yarım bağ maydanoz,

1 çay bardağı sıvı yağ. Margarin (2 yemek kaşığı)

. Bulgur (2 su bardağı, kısırlık)

. Soğan (2 tane, kuru)

. Pul biber (2 çay kaşığı)

. Maydanoz (1 tutam)

. Tuz (1 tatlı kaşığı)

. Karabiber (1 çay kaşığı)

. Marul (1 tane)

. Limon suyu (1 limon)

. Sıvı yağ (4 yemek kaşığı)

. Biber salçası (1,5 yemek kaşığı)

. Yumurta (2 tane)

Malzemeleri temin ettikten sonra bulguru sıcak bir kaba koyup kapatıyoruz. Küpler halinde doğranan soğanları margarinle kavuruyoruz. Ocağı kapatmaya yakın yumurtaları da ekleyip, karıştırarak pişirelim. Tuz ve baharatları da ilave edip, yumuşayan bulgurun içerisine katıp, yoğuralım. Salçayı da dahil edip, yoğurmaya devam edelim. İnce kıyılmış maydanozları da ilave edip, tekrar karıştıralım. Üzerine de limon ve sıvı yağ döküp, marul eşliğinde servis yapalım.

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HATAY USULU KISIR TARİFİ

Hatay usulü kısır tarifi için gerekli malzemeler:

İnce bulgur (3 su bardağı)

. Taze soğan (4 adet)

. Maydanoz (yarım demet)

. Nane (yarım demet)

. Nar ekşisi (yarım su bardağı)

. Zeytin yağı (yarım su bardağı)

. Biber salçası

. Marul



Gerekli malzemeleri temin ettikten sonra bulguru ıslatıyoruz. Bulgur 15 dakika boyunca ıslak kalması gerekiyor. Soğan, nane ve maydanozu doğrayalım. Bulgur iyice yumuşadıktan sonra 4 yemek kaşığı biber salçası katıp yoğurunuz. Yarım su bardağı nar ekşisini de bulgurumuza katıp, karıştıralım. Kısır tarifimizin son aşamasında önceden hazır ettiğimiz soğan, maydanoz, naneyi de ekleyip, üzerine de yarım su bardağı zeytinyağını gezdirelim. Kısırımızı son kez karıştırıp, servise hazır hale getirelim. Servis tabağımızı marullarla da süsleyebilirsiniz.





ANTEP USULU KISIR NASIL YAPILIR?

Antep usulü kısır için gerekli malzemeler;

5 çay bardağı bulgur

. 4 diş sarımsak

. 4-5 adet taze soğan

. Yarım demet maydanoz

. 1 adet kuru soğan

. 1 yemek kaşığı biber salçası

. 1 yemek kaşığı domates salçası

. 1 yemek kaşığı pul biber

. 4 yemek kaşığı nar ekşisi

. 1 çay bardağı zeytinyağı

. 1,5 tatlı kaşığı kimyon

. Yarım tatlı kaşığı tuz

. 1 su bardağı su (kaynamış)

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Malzemeleri hazırladıktan sonra tarifimize geçelim.

Antep usulü kısır tarifi için, öncelikle uygun bir kaba bulgurumuzu koyalım. İçerisine salça, tuz ve pul biberi de ekleyip, karıştıralım. Bir miktar kaynamış su ilave edip, karıştırmaya devam edelim. Kalan sıcak suyumuzu da ekleyip iyice karıştırınız. Bulgurumuz demlenip, şiştikten sonra, küçük parçalara ayırdığımız kuru soğanımızı da karışımıza ekleyelim. Bu şekilde bir iki dakika karışımımızı yoğuralım.



Bu arada taze soğanımızı ve sarımsaklarımızı da doğrayıp, maydanozla birlikte kısır tarifimize ekleyelim. Üzerine bir miktar kimyon, nar ekşisi ve zeytinyağı ekleyip, tekrar güzelce karıştıralım.

1 TABAK KISIR KAÇ KALORİDİR?

Genellikle bol yeşillik ve bulgur ile yapıldığı için sağlıklı bir tarif olan kısır diyet için bile uygun bir tariftir. Her yemekte olduğu gibi kısırda da porsiyonlamaya dikkat etmek iyi olacaktır. Ana öğünlerde 4 yemek kaşığı, ara öğünlerde 2 yemek kaşığı kadar kısır yenebilir, yanında ayran içerek dengeli ve lezzetli bir öğün yapmış olursunuz. Bir tabak kısır 5-6 yemek kaşığından oluştuğundan eklenen malzemeye göre 1 tabak kısır için 150-200 kalori arasıdır diyebiliriz.