Lezzetli, pratik kısır nasıl yapılır?

Her yiğidin bir kısır yapışı vardır; kuru soğanlı kısır, hatay usulü kısır hatta yeşilliksiz kısır. Detaya çok girmeden en güzel kısır tarifini, adım adım anlattık sizlere. Kısır malzemeleri evde kolayca bulunur, ekonomiktir.

Bereketlidir de aynı zamanda; bu tarifte malzeme sayısını 2 katına çıkararak kolayca 10 kişilik bir kısır yapabilirsiniz. Pratik yemek tariflerinden enfes kısır tarifi için buyurun...

Kısır tarifi.

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Kısır tarifi

Malzemeler:

1 Su bardağı kısırlık bulgur

1 Çorba kaşığı domates salçası

1 Çorba kaşığı biber salçası

1 Adet kuru soğan

1 Tatlı kaşığı toz nane

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Yeteri kadar tuz

1 Çorba Kaşığı Nar Ekşisi

1/4 (Çeyrek) su bardağı zeytinyağı

3 Dal taze soğan

2 Adet domates

1 Avuç maydanoz

Kısır tarifi.

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Yapılışı:

Bulgurun üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin. 15 dakika bekletin. Yoğurma kabına salçaları teker teker ilave edin.

Soğanı rendeleyin ve ekleyin. Naneyi ekleyin.

Tuzunu serpin. Nar ekşisini ekleyin.

Zeytinyağını gezdirin. Taze soğanı kıyın.

Domatesleri doğrayın. Maydanozu kıyın.

Kısırı 10 dakika yoğurun. Salata malzemelerini de ilave edip harmanlayın ve servise hazırdır.

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Kısır tarifi.

Püf noktası:

Kısır yapımında kullanacağınız bulgur mutlaka ince, kısırlık bulgur olmalıdır. Kalın bulgur kullanırsanız hem bulgurlar içerisinde sert kalır hem de lezzeti kısırdan çok pilava benzer.

Kısır tarifi.

Kısır kaç dakikada pişer?

20 dakikada hazırlanan kısır 30 dakikada pişer.

Kısırın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kısırın kalorisi 163.

Kısır yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kısır için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 7,25 lira.