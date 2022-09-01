Özgün Kışlık Domates Sosu Konservesi Tarifi- Domates Sosu Nasıl Yapılır?
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Kışlık Domates Sosu Konservesi Tarifi- Domates Sosu Nasıl Yapılır?

Kışlık domates sos yapımı Eylül ayının gelmesi ile en çok yapılan tariflerden biri oldu. Kışa hazırlık için yapılan domates sosları konserve olarak yapılıp saklanabilmekte. Eylül ayı ise domates sosu yapımı için en uygun vakit. Peki, kışlık domates sosu konservesi nasıl hazırlanır? Domates mevsimi geçmeden bu nefis domates sosu tarifini mutlaka deneyin. İşte kışlık domates konservesi yapımı, püf noktaları ile haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konserve domates sosu tarifi: Kışlık sos yapımı, domates sosu nasıl yapılır, hangi malzemeler koyulur?
Domates sosu konservesi

Domatesin bol ve lezzetli olduğu şu günler kışlık domates sosu hazırlamak için oldukça uygun bir dönem. Yazın sonuna doğru hazırlayacağınız nefis domates sosunu ister kahvaltıda, pizzalarda, makarnalarda kullanabilirsiniz.

KIŞLIK DOMATES SOS KONSERVESİ TARİFİ

Domates sosu kişinimn damak zevkine göre yapılabilir. İsterseniz sıvıyağ ile isterseniz de zeytinyağı ile yapabilir ve damak zevkinize göre baharat, sarımsak ekleyebilirsiniz.

MALZEMELER:

10 kilogram domates

10 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

Tuz

DOMATES SOSU YAPILIŞI

  1. Aldığınız domatesleri öncelikle bol suda bir güzel yıkayalım. Bir kenara koyalım.
  2. Bu arada su ısıtın. Kaynattığınız suyu, derince bir kaba alın.
  3. Cam kavanozları suyun içine bırakın. Ardından kapakları da sıcak sudan geçirin. Onları da bir kenara alalım. Artık konservemizin yapımına geçebilirsiniz.
  4. Domateslerin kabuklarını soymamanız gerekiyor ancak rahatsız olursanız soyabilirsiniz. Zira gıdada ölçülen en güçlü antioksidan, kanser, kalp hastalığı ve maküler dejenerasyonun önlenmesinde rol oynadığı düşünülen likopenin domateste bol miktarda bulunuyor. Özellikle konserve yaparken domatesin kabuğunun kullanılması bu yüzden çok mühim.
  5. Daha sonra domatesleri yemeklik doğrayın, isterseniz robottan da çektirebilirsiniz. Ancak domates çok incelmediğinde daha lezzetli bir hal alıyor.
  6. Doğradığınız domatesleri tencereye alın. Püf noktası, domatesleri yeterli seviyede kaynatmak. Diğer sebzelere nazaran domates çok pişince daha sağlıklı bir ürün ancak salça kıvamından uzak olmalı.
  7. Daha sonra kaynayan domatesleri, ocağın küçük kısmına alıp, doldurmaya başlayın.
  8. Domatesleri sıcak şekilde bir bez yardımıyla kavanozları koyun.
  9. Sıcak sıcak kavanozlara doldurduğunuz konservelik domateslerin üzerine yarım kaşık kadar zeytinyağı ekleyin. Ağzını hiç hava almayacak şekilde kapatın. Dikkat edin, eğer kavanoz hava alırsa konserveniz bozulur.
  10. Kavanozların iyice ağzını sıktıktan sonra, ters çevirip bir bezin üzerine konserveleri dizin. Konserveleriniz bu şekilde bir gece beklesin.
  11. Ertesi gün konserveleri kontrol edin, kapakları zorlayın, eğer açılmıyorsa olmuş demektir ama bir zorlamada açılırsa, olmamış demektir, domatesleri kullanın.

DOMATES SOSU KONSERVESİ NASIL SAKLANIR?

Konserveleri serin yerde muhafaza edin. Şu an havalar sıcak, dolapta durursa daha iyi olur.

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