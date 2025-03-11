KISMİ AF YASASI SON DAKİKA 11 MART: Kısmi af gelecek mi, ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Olağan Kongresi'nde yeni infaz düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle sosyal medyada mahkumlara yönelik af beklentisi, yeni düzenlemeyle birlikte hızla arttı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kesinleşmiş cezalar için uygulanan "Kovid Yasası"ndan, bu tarihten önce suç işleyip cezası kesinleşmeyen kişiler faydalanamamıştı. Adalet Bakanı Tunç, bu konuda bir talep olduğunu belirterek, yeni düzenlemenin yapılacağının sinyallerini verdi. Peki, infaz düzenlemesi son dakika çıkacak mı, kısmi af uygulanacak mı? İşte, düzenlemeye dair son gelişmeler…

KISMİ AF ÇIKACAK MI, KİMLERİ KAPSAYACAK?

Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı düzenleme kısmi affı kapsamıyor. Bakan Tunç yaptığı açıklamada düzenlemenin “Kısmi af” olarak algılanmasının yanlış olduğunu ifade ederken “ 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş olup da o dönemde cezası kesinleşmemiş yararlanamadı” ifadelerini kullandı. Bu konuda talepler olduğunu vurgulayan Tunç, “ Bunun takdiri TBMM’de. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir, ama bu bir af değil” dedi.

“ÖNEMLİ DÜZENLEMELER OLACAK”

Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, hazırlık içerisinde olduklarını aktararak huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlardaki, suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacağını aktardı.