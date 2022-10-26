Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçları yarın başlıyor. Temsilcimiz Trabzonspor Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Grupta 6 puanla 2. sırada bulunan Bordo mavililer bu maçtan 3 puanla ayrılarak derin bir nefes almayı hedefliyor. Öte yandan grup lideri Ferencvaros - Monaco ile karşılaşacak. Olası bir Monaco ve Trabzon galibiyetinde grupta 3 takımda 9 puanda olacak. Peki Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar.

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