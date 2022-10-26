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Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçları yarın başlıyor. Temsilcimiz Trabzonspor Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Grupta 6 puanla 2. sırada bulunan Bordo mavililer bu maçtan 3 puanla ayrılarak derin bir nefes almayı hedefliyor. Öte yandan grup lideri Ferencvaros - Monaco ile karşılaşacak. Olası bir Monaco ve Trabzon galibiyetinde grupta 3 takımda 9 puanda olacak. Peki Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu
Kızılyıldız Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz yarın 5. hafta maçlarını oynayacak. Avrupa Ligi H Grubunda deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da hedef 3 puan. Maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor

Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Umut.

Kızılyıldız

Borjan, Srnic, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Rodic, Krsticic, Sanogo, Katai, Pesic, Bukari.

KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe akşamı saat 22:00’de başlayacak.

KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

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