Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz yarın 5. hafta maçlarını oynayacak. Avrupa Ligi H Grubunda deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da hedef 3 puan. Maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
MUHTEMEL 11’LER
Trabzonspor
Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Umut.
Kızılyıldız
Borjan, Srnic, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Rodic, Krsticic, Sanogo, Katai, Pesic, Bukari.
KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe akşamı saat 22:00’de başlayacak.
KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.