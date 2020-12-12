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Kocaeli Belediyesine ait 6500 m² lunapark alanı kiraya verilecektir

Kocaeli Belediyesi Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan toplam 6.500,00m² Lunapark Alanı 150.000,00-TL+KDV Yıllık Muhammen Kira Bedeli ile 10 (on) yıl süre ile 23 Aralık 2020 tarihinde saat 10:36’da KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
lunapark

lunapark

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