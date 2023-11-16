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Kuzey Marmara Otoyolu’nda işçi servisi ile taksi çarpıştı: 13 yaralı

Kocaeli haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde işçi servisiyle taksinin çarpıştığı kazada yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı. İki araçta yaralanan ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Dilovası OSB yol ayrımında ulaşım kontrollü sağlanıyor. İşte detaylar.

10:29 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:30 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde işçi servisiyle taksinin çarpıştığı kazada yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde işçi servisiyle taksinin çarpıştığı kazada yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu
kesiminde işçi servisiyle taksinin çarpıştığı kazada yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Detaylar haberimizde. Kaza nedeniyle Dilovası OSB yol ayrımında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

13 KİŞİ YARALANDI

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde işçi servisiyle taksinin çarpıştığı kazada yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden A.Y. idaresindeki 34 LIU 113 plakalı işçileri taşıyan minibüsle, H.E'nin kullandığı 62 T 0045 taksi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yol ayrımında çarpıştı.

İki araçta yaralanan ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Dilovası OSB yol ayrımında ulaşım kontrollü sağlanıyor.



#Kocaeli
#Kuzey Marmara Otoyolu
#Kocaeli haberleri
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