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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Kocaeli Haberleri

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Kocaeli merkezli, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu...

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu...

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 5’i ihraç, 1 emekli, 20’si muvazzaf askeri personel hakkında gözaltına kararı verildi. 1 Albay, 1 Yarbay, 2 Binbaşı, 8 Yüzbaşı, 8 Üstteğmen ile 6 Teğmen hakkında verilen gözaltı kararının ardından, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri harekete geçti. Sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Zonguldak, Afyonkarahisar, Konya Samsun ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.
9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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