Kocaeli seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti. 2023 Kocaeli seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. İşte İşte Kocaeli ilçe ilçe seçim sonuçları.

2023 seçimleri Kocaeli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Kocaeli cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Kocaeli milletvekilleri burada yer alacaktır.

AK PARTİ KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. SADETTİN HÜLAGÜ

2. RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU

3. VEYSAL TİPİOĞLU

4. MEHMET AKİF YILMAZ

5. CEMİL YAMAN

6. SAMİ ÇAKIR

7. YASEMİN ÖZDEMİR

8. MEHMET ELLİBEŞ

9. ALİ GÜNEY

10. BERNA ABİŞ

11. HASAN SOBA

12 ERKAN AKSOY

13. GÜLAY ARTUT

14. İBRAHİM EFE

MHP KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. SAFFET SANCAKLI

2. YUDUM KAŞIKÇI

3. EMRE KÜLCÜ

4. HAKTAN KALINTAŞ

5. HASAN GALYAN

6. CELALETTİN YAYLAK

7. SERKAN GÜNAYDIN

8. HALİL MAYA

9. MURAT BALTA

10. HAVVA KÖSE

11. MUHTEREN ÇAY

12. HACI ERTAN

13. İSA ARAZ

14. ABDULKADİR DANIŞMAZ

CHP KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MÜHİP KANKO

2. HARUN ÖZGÜR

3. HASAN BİTMEZ

4. NAİL ÇİLER

5. SERAP ÇAKIR

6. TÜLİN KEÇECİ GÜNGÖR

7. CUMA KARAVAR

8. CANER ARDUÇ

9. MEHMET ÜMİT KÜÇÜKKAYA

10. SELMAN KÖSALI

11. HÜLYA GÜRELİ YOLCUBAL

12. BELKIZA İLTER

13. İSMET İŞERİ

14. BERNA ÇETİN

İYİ PARTİ KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1.LÜTFÜ TÜRKKAN

2. ŞANBAZ YILDIZ

3. MEHMET KAMİL ŞİRİN

4. PELİN COŞTUR FİLİZ

5. GÖKÇE NESLİ KONDU ÇAĞLAYAN

6. ALİ PAŞA NAİPOĞLU

7. ABDULKADİR ERBAĞCI

8. YÜKSEL ERCAN

9. ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK

10. HASAN SIR

11. SEDA BÜYÜKKARA

12. GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI

13. AŞKIN ÖZÖN

14. SAVAŞ EMİNOĞLU

2018 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kocaeli seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 58’ini alırken, Kocaeli Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 28,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,2’isni, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,3’ünü aldı.

2018 Kocaeli milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Kocaeli oy oranı % 59 olurken, AK Parti 7, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 32,6’sınıi alarak CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Kocaeli'de hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 48,3 CHP % 20,1 MHP % 11,4 İYİ Parti % 10,3 HDP % 7,4

2019 Kocaeli yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı Tahir Büyükakın oyların % 55,57’sini alırken, İYİ Parti adayı Serdar Kaman ise oyların % 32,69’unu aldı.

2019 Kocaeli İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 51,97 CHP % 30,34 SP % 7,47 MHP % 9,02 İYİ Parti % 5,85 BBP % 1,17

Kocaeli ilçeleri hangileri?

-Başiskele

-Çayırova

-Darıca

-Derince

-Dilovası

-Gebze

-Gölcük

-İzmit

-Kandıra

-Karamürsel

-Kartepe

-Körfez

Kocaeli hakkında bilgiler

Kocaeli, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan bir ilimizdir. İstanbul'a yakınlığı nedeniyle önemli bir ekonomik ve sanayi merkezi konumundadır. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük liman kenti olan Gebze Limanı da Kocaeli il sınırları içerisinde yer almaktadır. İlin nüfusu yaklaşık 2 milyondur ve yüzölçümü 3,625 kilometrekaredir.

Kocaeli, endüstriyel anlamda oldukça gelişmiş bir ilimizdir. Sanayi sektörü, il ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle otomotiv, kimya, petrokimya ve metal sektörleri öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, ilimizde gıda, tekstil, mobilya ve inşaat sektörleri de gelişmiştir.

İlin turizm potansiyeli de oldukça yüksektir. Kocaeli, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir. Özellikle, Kartepe Kayak Merkezi, Sapanca Gölü, Kuzuyayla Tabiat Parkı, Hereke İpek Dokuma Müzesi ve İzmit Saat Kulesi gibi yerler, turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir.

Kocaeli'nin tarihi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. İlk olarak antik çağda Bitinyalılar tarafından kurulmuştur. Daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürmüştür. İl, Osmanlı döneminde ise bir sancak merkezi olarak kullanılmıştır.

Kocaeli, geniş bir üniversite öğrenci nüfusuna da sahiptir. Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi gibi önemli üniversiteler, ilimizde yer almaktadır.