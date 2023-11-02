Kocaeli haberleri
TIR HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI
Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 kara yolunun Derince ilçesi geçişinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 59 AFC 755 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yöne giden M.Y. yönetimindeki 41 AIG 560 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada, halk otobüsündeki 8 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.