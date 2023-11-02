Kocaeli'de emekli uzman çavuş, evde ailesiyle birlikte yaşadığı tartışma sırasında eşi ve iki çocuğunu tabanca ile vurduktan sonra intihar etti. Yaşanan aile faciası sonucu emekli uzman çavuş, eşi ve 22 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralandı.