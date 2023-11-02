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Kocaeli'de TIR'ın arkadan çarptığı halk otobüsündeki 8 yolcu yaralandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, D-100 kara yolunda TIR'ın arkadan çarptığı halk otobüsündeki 8 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Detaylar haberimizde.

17:20 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kocaeli haberleri

Kocaeli haberleri

’nin Derince ilçesinde, D-100 kara yolunda TIR'ın arkadan çarptığı halk otobüsündeki 8 yolcu yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İşte detaylar.

TIR HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 kara yolunun Derince ilçesi geçişinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 59 AFC 755 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yöne giden M.Y. yönetimindeki 41 AIG 560 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, halk otobüsündeki 8 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



#Kocaeli
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#Kocaeli haberleri
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