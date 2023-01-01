2023 yılının bahar dönemi için KOMEK kayıtları 17 Ocak itibariyle başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu için birçok kişi detayları araştırıyor. Peki, KOMEK başvuruları başladı mı? KOMEK 2023 bahar dönemi başvurusu nasıl yapılır? Dersler ne zaman başlayacak? İşte detaylar....