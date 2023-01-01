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KOMEK
2023 yılının bahar dönemi için KOMEK kayıtları 17 Ocak itibariyle başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu için birçok kişi detayları araştırıyor. Peki, KOMEK başvuruları başladı mı? KOMEK 2023 bahar dönemi başvurusu nasıl yapılır? Dersler ne zaman başlayacak? İşte detaylar....
KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 17 - 30 Ocak tarihleri arasında alınacak.
KOMEK başvuruları, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları internet sitesi üzerinden yapılacak.
KOMEK Bahar Dönemi dersleri, 13 Şubat - 11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.
KOMEK branşları; Nöropazarlama, Aile Okulu, Karma (Hybrid) Mobil Proglama Geliştirme, Rasberry Pi Eğitimi, ve Laravel, Uyum Eğitimi, Grafoloji, Hafıza Teknikleri, Dış Ticarette Mesleki İngilizce, Kendini Gerçekleştirme ve Ebeveynlere Sınav Danışmanlığı gibi alanlardan oluşuyor.