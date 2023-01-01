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KOMEK bahar dönemi kayıtları başladı! KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır?
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde bahar dönemi kayıtları 17 Ocak yani bugün başlıyor ve 30 Ocak tarihine kadar devam edecek. Konya merkez ve ilçelerde 73 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM'in kayıt yapılacak branşları ve kayıt detayları belli oldu. Peki, Konya KOMEK kayıtları nasıl yapılır, branşlar neler? İşte yanıtı...
16:11 . 17/01/2023 Tuesday
Yeni Şafak
KOMEK

KOMEK

2023 yılının bahar dönemi için KOMEK kayıtları 17 Ocak itibariyle başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu için birçok kişi detayları araştırıyor. Peki, KOMEK başvuruları başladı mı? KOMEK 2023 bahar dönemi başvurusu nasıl yapılır? Dersler ne zaman başlayacak? İşte detaylar....

KOMEK VE ASEM KAYITLARI BAŞLADI!

KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 17 - 30 Ocak tarihleri arasında alınacak.

KOMEK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KOMEK başvuruları, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları internet sitesi üzerinden yapılacak.

KOMEK DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KOMEK Bahar Dönemi dersleri, 13 Şubat - 11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

KOMEK BRANŞLARI NELER?

KOMEK branşları; Nöropazarlama, Aile Okulu, Karma (Hybrid) Mobil Proglama Geliştirme, Rasberry Pi Eğitimi, ve Laravel, Uyum Eğitimi, Grafoloji, Hafıza Teknikleri, Dış Ticarette Mesleki İngilizce, Kendini Gerçekleştirme ve Ebeveynlere Sınav Danışmanlığı gibi alanlardan oluşuyor.

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1 hour ago
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KOMEK bahar dönemi kayıtları başladı! KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır?
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