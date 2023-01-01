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‘Komik mi?’ye ilgi
Ketebe Yayınları ile çocuklarla buluşan ve Asu’nun maceralarını anlatan ‘Komik mi?’ kitabının imza günü Ankara’da yapıldı. Yoğun ilgi ile karşılanan yazar Ceylan Taş, “Ortaokulda yazmaya başladım, blog halinde yazdıklarımı paylaştım.” dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
4:00 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ketebe Yayınları ile çocuklarla buluşan ve Asu’nun maceralarını anlatan ‘Komik mi?’ kitabının imza günü Ankara’da yapıldı.

Ketebe Yayınları ile çocuklarla buluşan ve Asu’nun maceralarını anlatan ‘Komik mi?’ kitabının imza günü Ankara’da yapıldı.

Ketebe Yayınları ile çocuklarla buluşan ve Asu’nun maceralarını anlatan ‘Komik mi?’ kitabının imza günü Ankara’da yapıldı. Yoğun ilgi ile karşılanan yazar Ceylan Taş, “Ortaokulda yazmaya başladım, blog halinde yazdıklarımı paylaştım.” dedi. Yetişkin kitabı yazarken çocuk kitabı yazması teklifi ile kendisine gelindiğini söyleyen Taş, “Elimde hikâye de vardı. Yazdım, güzel bir kitap çıktı ortaya. ‘Komik mi?’ kitabının aslında hiçbir mesajı, öğretisi, önermesi yok. Çocuklara hiçbir şey tembihlememeye çalıştım. Söylemeye değer bir şeyler bulduğumda yeni kitaplarla minik okuyucularımla buluşabilirim” ifadelerini kullandı. İmza gününe katılan 6 yaşındaki Eylül Çiftçi ve 8 yaşındaki Zeynep Çiftçi kardeşler ‘Komik mi?’ kitabını eğlenerek okuduklarını söylediler. Zeynep Çiftçi, “Kitabı kendim için almıştım ama kardeşime de okudum. Çok eğlendik okurken” diye konuştu. Kitapların imzalanmasının ardından çocuklarla mektup etkinliği yapıldı. Etkinlikte minikler sevdiklerini bir arkadaşlarına mektup yazdı.

#Ketebe Yayınları
#Komik mi?
#Ceylan Taş
2 saat önce
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‘Komik mi?’ye ilgi
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