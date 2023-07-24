Konferans Ligi 3. eleme turu maç programı
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.
Konferans Ligi Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri kim?
Buna göre 2. eleme turunu geçmeleri halinde; Adana Demirspor, Osijek (Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan), Beşiktaş, Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi Bakü (Azerbaycan), Fenerbahçe ise Differdange (Lüksemburg)-Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları ne zaman oynanacak?
Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları 10 Ağustos, rövanşları ise 17 Ağustos'ta oynanacak.