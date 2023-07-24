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Konferans Ligi eleme turu maç programı belli oldu: İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri

Futbolda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekildi. Avrupa Konferans Ligi’nde yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. ön eleme turunu geçmeleri halinde 3. tur kozlarını paylaşacakları rakipler belli oldu. Beşiktaş, FK Zeljeznica / Neftçi PFK, Fenerbahçe ise Differdange 03 /NK Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Konferans Ligi eleme turu ilk maçları 10 Ağustos’ta oynanacak. Peki Konferans Ligi rövanşları ne zaman?

16:51 . 24/07/2023 Monday
Yeni Şafak
Konferans Ligi 3. eleme turu maç programı

Konferans Ligi 3. eleme turu maç programı

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.

Konferans Ligi Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri kim?

Buna göre 2. eleme turunu geçmeleri halinde; Adana Demirspor, Osijek (Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan), Beşiktaş, Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi Bakü (Azerbaycan), Fenerbahçe ise Differdange (Lüksemburg)-Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları ne zaman oynanacak?

Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları 10 Ağustos, rövanşları ise 17 Ağustos'ta oynanacak.



#Konferans Ligi
#Konferans Ligi 3. eleme turu
#fenerbahçe
#beşiktaş
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